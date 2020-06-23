新冠肺炎：日本6月製造業PMI報37.8　續企十一年低位

IHS Markit公布，日本Jibun銀行6月份經季節調整製造業採購經理人指數(PMI)初值跌至37.8，5月終值為38.4。該指數連續兩個月處於自2009年3月以來的低位，並連續14個月處於50以下，反映製造業仍然疲弱。

數據顯示，整體產出和新訂單連續18個月下跌，採購存貨和積壓工作處10年低點。

日本Jibun銀行經季節調整6月服務業PMI初值為42.3，好過5月終值26.5；6月Jibun銀行綜合PMI初值於37.9，亦高於5月終值27.8。

IHS Markit分析師指出，6月PMI初值顯示日本部分地區的經濟活動在第二季後段已開始回升，不過綜合PMI仍低於50，表示基本情況仍暗淡，企業產量尚未上升。

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