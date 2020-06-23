【高盛推介】騰訊強勢創新高 留意最貼牛證
2020年06月23日 11:27
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股股價表現強勁，高見492.4港元，創出歷史高位。觀察過去1周表現，騰訊自上周一(15日)收市433.6元，1周累積升幅已經超過10%，完全跑贏恒指。
騰訊股價向好，見資金較傾向作淡倉部署，過去3個交易日均見資金流入認沽證及熊證，分別有約5,100萬及4,400萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。認購證則見約5,200萬元流走，但當日不乏從貼價或價內證轉移至價外證的轉倉部署。
投資者現階段如繼續看好騰訊，可留意市場三大高槓桿之一的騰訊牛證(59895)，收回價448.79元，行使價446.29元，換股比率100，槓桿比率12.8倍。
認購證方面可留意貼價騰訊購證(11053)，行使價481.08元，2020年8月24日到期，實際槓桿10倍，行使價475至500元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高、高敏感度。
價外證則可留意中長期騰訊購證(14847)，行使價510.38元，2020年11月16日到期，實際槓桿7.5倍，中長期、價外。
相反，投資者如認為騰訊升勢過急，計劃作淡倉部署，市場貼價騰訊認沽證選擇不多，可留意較貼價的騰訊沽證(14424)，行使價424.04元，2020年11月23日到期，實際槓桿6.8倍。
另外，行使價405元附近、11月到期的認沽證是現時的熱門條款，可留意這個條款當中槓桿最高的騰訊沽證(11048)，行使價405.88元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.2倍。
而高槓桿選擇則可留意價外騰訊沽證(13343)，行使價395.68元，2020年9月18日到期，實際槓桿10.4倍。
騰訊熊證則可留意收回價於500元的騰訊熊證(58584)，收回價500元，行使價502.5元，換股比率500，槓桿比率32.6倍，貼價、高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！