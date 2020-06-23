【高盛推介】騰訊強勢創新高　留意最貼牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股股價表現強勁，高見492.4港元，創出歷史高位。觀察過去1周表現，騰訊自上周一(15日)收市433.6元，1周累積升幅已經超過10%，完全跑贏恒指。

騰訊股價向好，見資金較傾向作淡倉部署，過去3個交易日均見資金流入認沽證及熊證，分別有約5,100萬及4,400萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。認購證則見約5,200萬元流走，但當日不乏從貼價或價內證轉移至價外證的轉倉部署。

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