【瑞銀推介】騰訊港交所購證攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周一(22日)港股再次出現回調，指數大部分時間在24,500點左右上落，成分股之中表現較好的有友邦保險，周一高見73.65港元，上升2.5%，以及騰訊控股，周一最高上試475元，挑戰歷史高位。另外香港交易所周一股價亦創歷史高位。

而單看騰訊以及港交所兩隻近日大市的焦點股，兩者在6月份已同樣累計升一成半，前者受惠疫情下衍生出來的網上經濟圈，後者則繼續受到中概股來港上市的發展所帶動，如投資者看好兩股能再突破，可參考以下購證：

另外周一走勢較差的科技股有阿里巴巴，當日股價受壓，低見212.6元。事實上股價上周曾表現不錯，市場憧憬內地線上零售漸見復甦，加上內地618購物節展開，內地各平台都推出各種推銷活動，令電商龍頭的阿里得到追捧，雖然周一股價下跌，不過投資者似乎都投下信心一票，資金流入認購證選擇。

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