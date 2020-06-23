【大行報告】美銀：好消息浪接浪　港交所睇350元

報告指出，中國證監會副主席方興海近日的講話有兩點對港交所很重要，該行相信其前景會因此而有所改善。第一，中國認為現在是時候在香港推出A股衍生產品，為海外投資者提供管理其在A股市場上不斷增長的敞口的工具。時機早於預期，期待已久的A股衍生產品推出可能顯著增強港交所在中國與海外市場之間的作用，而衍生品交易量也將使港交所的收入增長5%至10%。在相關講話，恒生指數公司還宣布將引入A股相關指數。

第二是中證監認為美國預託證券(ADR)可以選擇其二級上市市場，與仍需進一步改革的A股市場相比，香港對ADR和其他公司具有吸引力。這表明，當外部風險上升時，中國對企業在香港發行ADR的支持立場。該行在ADR上市的基本情況是，港交所的營業額可能會增長3%至5%。

此外，港府表示將在未來12個月內將ETF納入滬港通的目標，這也可能會增加港交所的營業額和收入。該股在過去2個月中股價表現跑贏大市，以周一(22日)收市價計，相等於2020年預期市盈率的37倍。然而，隨着營業額的增加，該行認為遠期估值仍然可以用2021年預期市盈率20倍作為合理估值。該行將其2020至2022的收入預測提高了3%至26%，因已將其2021至22年的平均每日交易量假設分別上調了30%至35%，至1,500億及1,700億元，而年初至今的平均每日交易量為1,170億元。

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