【高盛推介】港交所破頂　留意貼價兼高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中證監副主席方星海指在香港推出A股相關金融衍生品時機已成熟，香港交易所發言人表示在港推出A股相關衍生產品，能與港交所的產品組合互補，滿足國際投資者管理投資組合風險的需求，集團將適時公布最新發展。有券商發表報告認為這進一步支持香港作為中國及全球流動性的主要市場，維持港交所增持評級。

港交所周二(23日)早段再創新高，高見319.8港元。

近日見資金同時流入港交所認購證及認沽證，而且金額相若，以過去5個交易日計，分別有約550萬及580萬元流入。

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