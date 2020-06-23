【零售浩劫】謝瑞麟全年轉蝕8967萬元　港澳營業額挫44%

期內，香港業務遭受中美貿易戰、本地社會不穩和新冠肺炎疫情全球大流行的三重打擊，遊客人數的大幅減少及本地消費者信心逐漸下降均嚴重影響了銷售。其澳門分店於2020年第一季的銷售業績也因疫情的爆發而惡化。於本年度，香港及澳門零售業務的營業額按年下挫44.6%，而同店銷售負增長為41.6%。金價飆升的關係，每張發票的平均金額輕微增加3.4%。

基於本年度開始時的承諾，在尚未發生社會動盪和疫情大流行之前，集團在尖沙咀、東涌、南昌和北角開設4間香港新店。為應對上述危機，集團調整了業務戰略，並就未來在香港的零售業務發展採取非常謹慎的態度。

面對香港極高的租金水平，很多業主在經過磋商後都協助集團度過現時的經營困難，給予了租金減免，縱然減幅與集團的銷售額跌幅尚有一段距離。集團將繼續在有需要時與業主就進一步的租金優惠進行協商。集團亦已經審視其零售網絡，並且考慮關店。集團將繼續推行嚴格的成本管理和精簡店舖網絡，以在走出當前逆境的同時，維持健康而策略性的營運。

集團在中國內地的自營店於本年度的營業額按年下跌20.8%，同店銷售負增長21.3%。

公司指出，縱使在中國內地零售業務的復甦主要取決於疫情爆發的減退，香港業務則須要待疫情受控和社會動盪平息後方可恢復，所以短期內較難預測何時才會回復原氣。

面對現時困局，集團將繼續採取更有效的節省成本措施，並精簡工作流程和組織架構，提高整體成本效益和業務效率。集團亦會對波動的經濟和市場狀況保持警覺，及時且具前瞻性地調整業務戰略和優化零售網絡。尤其是，集團管理層將對零售業務發展採取審慎態度，在仔細考慮能為集團表現帶來協同效應的各種因素後才就任何店舖續租、開設或關閉作出決策。

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