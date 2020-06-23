【專家點評】邵志堯：數碼轉型的思想精髓…

筆者曾經寫過一篇文章講《商道》，用道家思維--「道法術器勢」。

「勢」是指數碼化和互聯網是大趨勢，世界所有人都不能迴避，不願意面對大勢只是作鴕鳥而已，不願意面對現實，你終歸也會被市場淘汰，躲也躲不了。

「器」就是引入適當器材，如運算速度較高的電腦、傳送快捷的Modem或安全穩定的雲端儲存器，工欲善其事，必先利其器，企業要數碼轉型要對器材須要有基本的認識，以免浪費金錢引入不恰當的器材，每一粒子彈都要用得其所。

「術」便是數碼轉型的戰術是怎樣，是靠內部改造還是依仗外力去轉變，舉例一間傳統印刷媒體怎樣轉為數碼媒體，是培訓內部人員轉型，還是外聘人才或外判業務都是可行的戰術，視乎領導人的想法和公司文化。

「法」便是制度的轉型，企業的架構未能明確設定，轉型只能是曇花一現，不能持久，如何建構一個數碼化友善的制度與環境是讓企業持續的重點，包括人才選用、工作技能培養、企業內部規章與績效評估制度等。在互聯網時代，資本並非最重要，人才反而是最重要的，企業需要培養員工有下列的軟性技巧：批判性思考、複雜溝通能力、創造力、適應力和生產力。另外未來僱主/僱員制度可能會隨着雲端發展成熟，或年輕一代喜歡在家公作(Home Office)而轉變為夥伴關係合夥(partnership)或自由工作者(freelancer)制度，制度的設計便成為關鍵，制度要驅使他們勤奮工作並得到應有的報酬，企業才有競爭力。

數碼轉型能否成功的是「道」，即Mindset 思維是否已完全改變，企業基因轉型，怎樣將企業所有員工重視數碼和創新並成為企業的基因(DNA)，讓員工大膽想像未來，透過結合網絡和資訊科技改變產業既有運作模式。基因中須要有顧客導向中心思維，互聯網世界顧客的反應非常快，稍為不適當處理顧客反應會釀成災難。落實執行的文化，互聯網世界很容易流於紙上談兵，只談怎樣顛覆現有制度，但缺乏落實新思維的手段和方法而成為空談。雲端的出現鼓勵了合作，開放合作文化也是重要一環。

企業要成功的數碼轉型請細心思考上述建議，看看甚麼須要惡補。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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