胡潤：疫情4個月百強企業家財富降2%　貝索斯蟬聯全球首富

報告指出，疫情爆發後的四個月，胡潤全球百強企業家中有60%的企業家財富增長或保持不變，40%的企業家財富減少。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，疫情爆發的頭兩個月，全球百強企業家的大量財富蒸發了2.6萬億元，但在疫情爆發後的第二個兩個月，2/3企業家財富出現V形復甦，幾乎挽回了部損失，4個月來財富只下降了2%。

胡潤續稱，新冠疫情以來最大的兩個贏家是電商亞馬遜的貝索斯和拼多多的黃崢，他們的財富分別增長了1,500億和1,240億元，幾乎都來自過去兩個月。另一個大贏家是視頻會議軟件Zoom的袁征，他的財富從1月份的300多億元增長到現在的900多億元，4個月前他排在全球第555位升至前150名。

至於最大輸家，則是法國奢侈品牌路易威登集團(LVMH)主席伯納德和股神巴菲特過去四個月財富縮水逾千億元最多，相當於這四個月平均每天縮水了10億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626