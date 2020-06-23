【瑞通推介】友邦窩輪牛熊證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國多個州份新冠肺炎確診個案增加，投資者憧憬或令政府推出更多刺激經濟措施，道指隔晚收報26,024點，升153點或0.5%。

恒指周一(22日)收報24,511點，跌132點或0.5%，盤中曾低見24,391點。周二(23日)早段一度跌逾300點至24,184點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾5,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,200萬元，反映投資者看好後市將回升。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

周一收升3%於474.2元的騰訊控股，周二早段再升穿490元創歷史新高，連升第5個交易日，14日RSI處70以上的超買水平。消息方面，騰訊遊戲年度發布會將於周六(27日)召開，另有券商預期騰訊有望在今年推出兩款大熱遊戲。此外，微信對「微信小商店」小程序進行內部測試。騰訊周一錄高達16.83億元北水淨流入。輪證資金流方面，周一有逾1,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有超過3,700萬元淨流入。

同樣強勢的香港交易所，周一在成交配合下逆市創新高，收報311.6元，升3.7%，是表現最佳藍籌。周二早段破頂高見320元。股份自今年3月下旬低見206元後輾轉向上，迄今由低位最多累漲逾52%。資金除了炒作中概股回歸可令集團受惠，亦憧憬港府推動交易所買賣基金納入深港通、以及中證監支持在香港推出A股衍生產品等。周一有5.52億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，周一分別有逾1,400萬和545萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地深交所創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業名單於周一公布，在審企業合共33家。中資券商股周一率先集體逆市受捧，中信証券周一升破橫行區頂部，一度升抵16.1元的3個月高位，漲幅5.6%，其後升勢回順，收升2.1%於15.56元，收復250天線。周二早段高開後曾跌穿15.2元。周一有1萬元淨流入其好倉。

友邦保險上海分公司改建為獨資人壽保險子公司申請獲批，有券商指友邦將在內地市場取得保險全功能牌照，料其新業務增長將超越中資同業。友邦周一逆市收升1.8%於73.1元，盤中高位為73.65元。股份周二早段高開逾2%，逼近75元，惟其後受壓倒跌，後市留意能否挑戰250天線(75.6元)阻力。周一有190萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有249萬元淨流入。

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