疫後復甦：學者料第二季內地經濟將增長加快

財經傳媒彭博指出，經濟學家上調了次季和2020年中國經濟增長的預測，表明市場對中國經濟逐步復甦的前景更加樂觀。

彭博上周就經濟學家的平均預期進行調查，結果顯示內地第二季國內生產總值(GDP)將較去年同期增長1.5%。這較5月份的上一次調查中的增長1.2%有所加快。經濟學家也將全年增長預測由1.7%調升至1.8%。

結果表明，世界上第二大經濟體將能夠擺脫一些經濟學家預想的技術衰退，因為在今年頭三個月，由於新冠肺炎疫情引發的經濟停擺，內地經濟錄得歷史性6.8%的下滑。同時，在工業恢復增長的同時，家庭仍保持警惕，消費仍處於收縮狀態。

報道引述香港AXA SA高級經濟師Aidan Yao指出，中國經濟繼續恢復增長勢頭。隨着工業生產和服務業產出都恢復增長，預計次季GDP增長為正。

決策者已承諾創紀錄數量的政府債券銷售以幫助提振內需，並且已被告知銀行向企業提供更多信貸以及提供利息支付假期。

相比之下，對中國3,300多家公司進行調查的《中國褐皮書》(China Beige Book)表示，在截至6月的三個月中，經濟再次出現萎縮，並且正走向全年衰退。

CBB國際在一份季度報告中稱，包括製造業利潤，資本支出和零售量在內的關鍵指標仍處於歷史低位，與第一季度相比幾乎沒有改善。

彭博調查的經濟學家預計，工業產出和固定資產投資的增長將繼續加速，並在下半年達到與疫前水平相約的速度。

同時，逆風將依然存在，尤其是在需求方面。調查顯示，北京對工作穩定性和新冠病例再度出現的擔憂可能會拖累消費。經濟學家預計，這種情況將在2020年繼續萎縮。工廠通貨緊縮將持續全年，由於需求不足，消費者通脹可能會大大減弱。

中國4月出口反彈，但前景依然嚴峻，須加強貨幣寬鬆可能會提振需求，並引導企業借貸成本降低。經濟學家預計，中國人民銀行將主要銀行的名義存款準備金率從目前的12.5%下調至第三季的11.5，並將主要的7天反向回購利率從現行利率下調至2.05%，目前為2.2%。

另一項民意調查交易員和市場分析師的調查顯示，對政策前景的預期較為溫和，預計到9月份，準備金率將降至12%，7天逆回購利率降至2.1%。

報道引述中信證券駐北京的固定收益研究主管Ming Ming表示，貨幣政策的重點已從先前的快速降息轉向信貸寬鬆。在特殊的主權和地方債券的支持下，經濟基本面的複蘇勢頭將在第三季保持，這意味着債券收益率將在高位波動。

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