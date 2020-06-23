美方澄清與中國貿易協議仍有效　人民幣先跌後回順

隨着美國澄清與中國的貿易協議仍有效，人民幣跌幅顯著收窄，在岸人民幣(CNY)最新報7.0773兌每美元，按日微跌3點子，而離岸人民幣(CNH)則報7.0708，每百港元兌91.2元人民幣。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰相信，疫情打擊下，中美仍傾向維持第一階段協議。惟一旦兩國貿易戰再起將利淡人民幣，但人民幣未必跌穿去年低位約7.2算，因為貿易戰對中美經濟復甦均會構成打擊，故美元和人民幣會同時轉弱。

分析指，今年為美國總統大選之年，同時經濟前景因疫情而充滿變數，另香港、中印等地緣政治因素時有動盪，凡此種種均為中美關係轉趨緊張埋下隱患，兩國貿易協議能否維持亦被視為風向標之一。

麥格理亞洲外匯策略師Trang Thuy Le則擔憂，美國的言論會變得更強硬，並有可能動用包括涉港的一些針對性措施。

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