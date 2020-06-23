中國褐皮書：第二季經濟將按年萎縮　全年恐現衰退

財經媒體彭博報道，隨着新冠肺炎疫情持續，中國褐皮書國際(CBB International)發布《中國褐皮書》(China Beige Book)預料，中國今年第二季的經濟將較去年同期萎縮，並預示全年將會錄得衰退。

《中國褐皮書》報告基於對3,300多家企業調查顯示，中國第二季的一些關鍵指標，包括製造業利潤、資本支出及零售銷售量皆處於歷史低位，與第一季度相比幾乎無改善。中國零售業表現最差強人意，營收及利潤雙雙驟降，即使信貸成本大幅下降，零售商似乎也不打算借款，顯示該行業持續疲軟，相比之下的製造業有所反彈，服務業表現最佳。

報告又指出，全球需求疲乏仍是阻礙增長的主要因素，尤其是易受國際影響的地區表現更差，內部地區則受惠於國內訂單有所提振。此外，報告又提到，就算中國經濟恢復增長，也不代表能夠回到原來增長水平，除非全球需求強勁復甦，否則2020年全年將呈現衰退。

中國第一季國內生產總值(GDP)按年大跌6.8%，第二季GDP將在7月16日公布。

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