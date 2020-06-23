股王破頂：騰訊逼近500元　專家同散戶點睇？

股王騰訊午後升勢持續，股價再創497元的歷史高位，距離500元大關僅一步之遙。臨近「大牛價」，專家及散戶點睇騰訊前景？

京華山一研究部主管彭偉新表示，騰訊已轉至多元業務發展，大行看好其前景，令股份上升動力愈來愈大，券商目標價平均510元。他預料騰訊升至510元水平機會較大，至於會否再突破，則要視乎未來業績公布。他建議投資者仍可買入騰訊，博仍有上升空間。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，騰訊近期重拾動力，突破高位已毫無懸念。若然下半年疫情仍然持續，「宅」經濟成為騰訊盈利增長動力，而資金亦持續流入，料可對其股價形成支持。不過，騰訊技術上已超買，短線或有機會出現調整，冇貨的投資者現時買入風險高，不妨再等等，有貨者可繼續坐貨「放紙鳶」。

至於散戶態度相對保守。鄧先生指：「之前在400多及440多元走咗兩轉騰訊都有賺，之後就冇再買番，今日創新高後亦唔會追。因為騰訊市盈率好貴，咁多股買唔一定要買佢，寧願轉買一些收息股穩陣啲。」

散戶Edwin就指：「有諗過追騰訊，但如果買就唔買正股，應該會買衍生工具，因正股始終本金大，但潛在回報唔高。騰訊下一站一定係500元，之後睇吓500元企唔企得穩先，如果企唔穩嘅話，佢跌返落450元可以考慮再買過。」

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