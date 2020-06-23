國泰主席：資本重組助應對挑戰　未回應會否裁員

國泰航空周二(23日)舉行股東周年大會。據了解，主席賀以禮(Patrick Healy)在會上回答股東提問時表示，對資本重組計劃協助公司渡過難關感到安心，相信可協助公司應對未來挑戰。惟他未有進一步回應其他節流措施包括裁員。

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空「冧檔」，最終要政府動用公帑救亡！國泰於6月9日宣布390億元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業國泰「泵水」共273億元，可委派兩名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。若政府行使全部認股權，將持有國泰約6%股權。

公司又建議按供股紀錄日期，按11供7基準供股，每股作價4.68元，籌集約117億元，股價較當日牌前折讓約46.8%。

國泰現價報7.86元，逆市跌0.88%。

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