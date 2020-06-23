瑞信：港股大致消化負面消息　3至6個月衝兩萬六

外電報道，瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，雖然港股仍充斥很多不明朗因素，但市場已大致消化負面消息。

他指，美國適逢大選年，未來半年需要有利的經濟及穩定政治環境，料對中國施加強硬政策的風險低；至於市場預期中國或透過人民幣貶值抗衡美國，惟近日人民幣有上升趨勢，顯示中央選擇維持貨幣穩定，未必利用人民幣作為制裁美國的工具。

他預計，未來3至6個月恒指或可上衝26,000點關，未來12個月目標則為26,500點，當中看好科網、醫療保健及中港房地產板塊表現。對後市看法樂觀，主要是市場資金充裕、新股市場熾熱，加上政府全民派發1萬元及存息低、債息正常化情況下，預料會有更多熱錢流入資本市場，目前市況仍未反映這些正面因素。他認為，「港區國安法」全文尚未公布，難以評估對大市的影響，惟料香港長遠營商環境不至於太差，市場對有關因素過度擔心。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626