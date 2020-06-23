好友也響警！華爾街最優秀經濟分析員：聯儲局正製造泡沫

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、近年預測美股走勢而屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni周一(22日)表示，聯儲局救市措施帶來的效果相當驚人，令人懷疑當局是否真的需要推出如此龐大的刺激。

Yardeni表示，聯儲局的目標是恢復信貸市場的流動性，但若央行堅持以流動性充斥市場，當局有可能面臨有史以來最大的金融泡沫風險。

據花旗數據顯示，截至目前為止，就算債券發行速度在今年剩下時間有所放緩，但今年以來的發行量已突破1萬億美元，逼近2019年總額的兩倍。

牛津經濟學院經濟學家Adam Slater表示，某程度來看，企業債務上升是一個健康的發展，因反映企業利用信貸額度、政府貸款計劃和其他管道，來渡過現金流缺口。不過，債務增加可能會帶來相當大的風險，特別是在經濟復甦緩慢和不穩定的情況下。

事實上，美國有愈來愈多的企業收入不足以償還債務，俗稱「殭屍企業」。據牛津數據顯示，危機期間，利息和稅前利潤除以利息費用比率低於1的公司已倍增，達到32%。

根據評級機構標準普爾數據顯示，今年以來的債券違約事件總計109宗，其中「殭屍企業」比重最高的能源產業就有18宗違約。相比之下，能源產業在2019年全年僅有20宗違約事件。

Yardeni說：「很難理解為甚麼聯儲局覺得有義務支持這些不良債券的買家和賣家，他們都明白擁有和發行BBB級債務的風險。當局是在挑起道德風險。」

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