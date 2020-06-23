Apple將重新設計iPhone主界面　增加「離線」翻譯App

財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)將對iPhone主界面作出2007年首次發布以來的最大調整，預計這是今年晚些時候軟件升級的其中一部分。

蘋果公司周一(22日)在開發者遠程會議上表示，新的主界面將允許使用者在標準APP網格之間放置窗口小工具(widget)。這些窗口工具將顯示某個APP的信息，例如天氣或者日曆，將會全天更新，並且可以設置不同大小。這個新軟件還將允許使用者隱藏應用，以及訪問一個新界面來組織和搜索軟件。iPad也將引入類似功能。

這個名為iOS 14的新軟件將首次允許用戶將非蘋果公司自帶的電子郵件和瀏覽器設置為默認選項。彭博曾在2月報道，蘋果公司計劃進行此類設置，因面對來自開發者對其違反競爭的指摘。

蘋果公司增加了幾個以旅行為重點的工具，儘管一位高管承認在新冠肺炎疫情結束之前，這些工具可能不太會被使用。iPhone上一個新的翻譯APP將可以離線使用。對地圖應用的升級包括在一些城市的出行指導和改進的騎行路線。蘋果公司與寶馬就一款無線汽車鑰匙進行合作，將可以使用iPhone解鎖新車，並且還與寶馬和福特的電動汽車進行融合。

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