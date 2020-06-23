【與港競爭】日本擬強化東京全球金融中心地位

據財經傳媒彭博所獲得的政策文件，日本首相安倍晉三領導的執政自民黨希望將東京打造成一個歡迎外國專業人士的全球金融中心。

報道引述自民黨的政策研究委員會在文件中稱，鑑於亞洲當前的地緣政治局勢，日本應充分借助自身的民主和法規等優勢，來打造一個國際金融中心。文件稱，公共和私營領域應合作以吸引外國專業人士，並通過學校和醫療等服務建立支持體系。

東京都知事小池百合子長久以來一直尋求將東京重新打造成一個重要金融中心，隨着圍繞香港自治的擔憂，促使專業人士重新考慮替代地，這個構想再度浮現。安倍晉三6月曾表示，他將熱烈歡迎來自香港的高技能專業人士。政策文件沒有明確說明日本將尋求吸引香港的人才。

該委員會表示，日本應該基於「緊急狀況」為接受外國資金管理業務做好環境準備，並加強企業治理和管理活動。自民黨關於經濟增長戰略的建議基本反映在政府7月起草的經濟規劃中。

在3月公布的全球金融中心指數中，東京在全球金融中心排行榜上位列第三，僅次於紐約和倫敦。香港在年度排名中從第三滑落至第六。

為遏制新冠疫情擴散，日本目前禁止超過100個國家和地區的幾乎所有外國人入境。儘管日本在考慮允許與越南、泰國、澳洲利亞和新西蘭之間有限的公務相關出行，但不清楚限制措施何時會被解除。自民黨在文件中呼籲逐步恢復旅行。

自民黨委員會還強調所有產業、尤其是醫療產品行業中供應鏈多元化的重要性，稱不應過度依賴任何一個國家。

由於新冠疫情導致主要貿易夥伴之間的供應鏈中斷，日本4月推出22億美元的經濟刺激計劃，以幫助國內製造商將生產業務從中國轉移出來。

●傳日本擬推優惠 利誘港金融機構轉投東京

周一(22日)有外媒報道，日本已加緊向在港的資產管理及基金公司招手，希望將東京作為他們的最佳後門。當局正研究以簽證待遇、稅務諮詢和辦公室優惠等措施，吸引在港跨國金融機構去東京成立辦事處。

報道指，考慮中的政策包括讓金融專才擁有短期簽證及快簽營運執照便利，甚至有辦公室租務及免費住宿優惠。日本一向希望東京能夠與香港爭奪區域金融中心地位，因此正把握《港版國安法》的契機，派代表向在港金融機構游說，目標是有大約10億美元管理資產規模的公司，一旦它們要撤出香港，可選擇東京落腳。

據報，日本外務省、金融廳、經產省和東京都政府將於本周定案，7月發表的年度經濟策略報告相信會有更多細節。

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