【全球攬炒】穆迪料20國集團整體經濟今年將收縮4.6%

穆迪發表宏觀前景報告指出，全球經濟正在復甦，但過程將會漫長及顛簸。報告稱，今年第二季將成為二戰以來，全球經濟最糟糕的季度，預計經濟將從下半年開始逐步復甦，成果取決於各國政府是否能重啟經濟，同時維護公共衞生。需求反彈程度，將決定企業和勞動力市場從衝擊中恢復的能力。

由於相信封城對第二季經濟活動的影響將大於預期，穆迪已下調德國、法國、意大利、英國及加拿大等共10個國家的經濟增長預期，料20國集團整體經濟今年將收縮4.6%，明年則增長5.2%。

穆迪認為，不同國家的政策支持規模及組會，將造成不平衡的經濟恢復程度，成效繫於刺激規模及種類、以及其他流動性措施。對企業支出的直接支持旨在防止倒閉，其他措施如注資及信貸擔保，則可消除不確定性等。

金融市場方面，穆迪認為，市場已大致恢復，但再受衝擊風險仍高企，若疫情感染個案回升，則有必要重新進行廣泛封鎖，金融風險將隨之加劇。此外，不充分或過早取消政策支持也會帶來財務穩定的風險。

另外，新冠肺炎危機加劇中美於貿易和技術方面的緊張關係，為經濟及地緣政治環境帶來高度不確定，對兩國商業及其他國家均造成影響。

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