安永潑冷水：未見中概股回流潮 美國仍是一流

會計師行安永對本港下半年新股市場審慎樂觀，暫時維持全年集資額2,200億元預測。安永亞太區上市服務兼華南區主管合夥人蔡偉榮表示，新冠肺炎疫情發展仍存有不確定性，歐美市場新股表現疲弱，本港集資排名很大機會進入三甲，甚至蟬聯冠軍。不過，若疫情在港再度爆發，本港全年集資額預測或於9月作調整。

受累新冠肺炎疫情，今年上半年本港共有59宗新股上市，按年減少20%，集資額受兩隻大型中資科網股在港第二上市帶動下，按年增加21%至870億元。

美國收緊監管規則，市場憧憬在美國上市的中概股回流香港。蔡坦言，公司有主動接觸已在美國上市的中概股客戶，以了解其對回歸的興趣，惟未見中概股有回流潮。

他解釋，企業在美國市場可透過不同的融資渠道集資，如發債，企業若沒有特別的需求，並不急於來港二次上市，現階段大部分企業對美國當局的做法持觀望態度。

蔡直言，即使美國收緊監管法規，仍是一流的國際資本市場，尤其當地對新經濟公司商業模式更了解，市場更成熟，潛在上市的企業視乎自身需求選擇上市地，而今年上半年有15間中資企業赴美上市。

至於中國深圳證券交易所創業板進行改革，實行註冊制，上市時間表較以前有預見性。蔡指出，改革有利中國市場，亦有企業選擇留在A股市場上市，市場競爭大。不過，香港仍然是金融中心，具資金流通動優勢，也能發揮與中國市場緩衝作用。

被問到本港實行《港區國安法》會否窒礙企業來港上市的意欲。他指，香港市場仍正常運作，而早前大型新股在港招股，亦吸引不少海外資金，未見外資放棄投資香港的意向，實際長遠影響需要時間再作觀察。

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