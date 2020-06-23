新股專輯：永泰生物製藥入場費約11110元

該公司是次發售1億股，集資規模介乎10.5億至11億元，集資所得用於治療肝癌的藥物EAL進行中的臨床試驗和商業化；擴大EAL的臨床適應症；其他產品的臨床試驗和開發；及營運資金及其他一般企業用途。

公司是次引入4位基礎投資者，包括Poly Platinum Enterprises Limited認購2,000萬美元股份，天士力(香港)醫藥投資認購1,000萬美元，中國聯塑認購500萬美元等。

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