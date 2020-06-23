新股專輯：永泰生物製藥入場費約11110元
2020年06月23日 15:21
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外媒引述銷售文件披露，尚未有盈收生物科技企業，內地細胞免疫治療生物醫藥公司永泰生物製藥(06978)周二起路演，下周一起公開招股，每股招股價介乎10.5至11港元招股，一手1,000股，入場費為11,110.85元，預期7月10日首掛。
該公司是次發售1億股，集資規模介乎10.5億至11億元，集資所得用於治療肝癌的藥物EAL進行中的臨床試驗和商業化；擴大EAL的臨床適應症；其他產品的臨床試驗和開發；及營運資金及其他一般企業用途。
公司是次引入4位基礎投資者，包括Poly Platinum Enterprises Limited認購2,000萬美元股份，天士力(香港)醫藥投資認購1,000萬美元，中國聯塑認購500萬美元等。
該公司目前擁有10條產品管線，並曾進行2輪上市前融資，引入5名股東，不設禁售期，其中大灣區共同家園發展基金及新開源(300109.SZ)分別投資2億元及4,000萬元，並分別持有4.76%及1.9%股權。
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