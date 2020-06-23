實習機會難求 冠君產業王家琦幫大學生諗諗計
2020年06月23日 15:47
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冠君產業信託行政總裁王家琦
新冠肺炎肆虐，唔單止影響一眾打工仔飯碗，就連今年大學生都好「閉翳」，實習崗位難求。冠君產業信託(02778)宣布，會喺暑假期間舉辦「冠君創業營商實戰計劃」，等啲大專學生透過成功嘅商界領袖分享和指導，掌握實用商業及市場推廣技巧，希望喺艱難嘅時刻支持年輕人發展。
冠君產業信託行政總裁王家琦表示，見到今年嘅學生實習和工作機會受疫情影響而減少，希望透過首次舉辦的營商實戰計劃，擴大學生吸取創業營商經驗的機會，喺促進業務發展的同時，將積極履行信託的社會責任，以回饋社會，未來會繼續將可持續發展融入業務策略，為業務及社區創造長遠價值。
參加嘅學生透過比賽，要構思及實行一個推廣朗豪坊現金券嘅營商計劃，大部分內容以網上形式進行，方便隨時隨地實戰學習！優勝者將獲得現金券獎勵，以及由行政總裁親身指導及獲得進一步發展的機會。冠君產業信託嚟緊喺7月3日搞個網上簡介及分享會，仲有重量級嘉賓分享添！
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