實習機會難求　冠君產業王家琦幫大學生諗諗計

冠君產業信託行政總裁王家琦表示，見到今年嘅學生實習和工作機會受疫情影響而減少，希望透過首次舉辦的營商實戰計劃，擴大學生吸取創業營商經驗的機會，喺促進業務發展的同時，將積極履行信託的社會責任，以回饋社會，未來會繼續將可持續發展融入業務策略，為業務及社區創造長遠價值。

參加嘅學生透過比賽，要構思及實行一個推廣朗豪坊現金券嘅營商計劃，大部分內容以網上形式進行，方便隨時隨地實戰學習！優勝者將獲得現金券獎勵，以及由行政總裁親身指導及獲得進一步發展的機會。冠君產業信託嚟緊喺7月3日搞個網上簡介及分享會，仲有重量級嘉賓分享添！

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