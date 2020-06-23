中原料上半年工商舖買賣宗數創新低　衰過沙士

陳雁樓(左一)、潘志明(右二)及黃偉基( 右一)

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，今年上半年預計市場可錄得1,500宗工商舖買賣個案，較去年下半年約1,781宗為低，按半年計，料成為有紀錄以來的半年新低，較03年沙士、08年金融海嘯及工商舖加辣等情況更惡劣。由於新冠肺炎疫情未緩和，加上全球政局不穩，對投資市場影響極大，預期下半年工商舖價格將跌10%至20%，而租金則料跌10%至15%。

該行商舖部董事黃偉基預計，今年下半年舖位交投量料達450宗，較上半年升三成，惟價格會繼續下調兩成。下半年租務個案預期上升三成，至2,600宗，惟民生區租金料跌10%，核心區則跌15%。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，疫情爆發後不少企業採用在家工作模式，令管理層意識到或者可以放棄部分寫字樓樓面，加上香港金融地位受到動搖，料進一步受壓。他預計，下半年寫字樓租金及售價將跌10%及15%。

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