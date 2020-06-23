【fb直播】騰訊勁　港股難差？

2020年06月23日 16:24
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港股周二(23日)受到中美關係消息一時一樣拖累，大玩過山車，高低波幅逾700點，恒指最終收報24,907點，升396點。雖然南向港股通今日起暫停，但成交仍然破千億，大市向上動力係咪不俗？重上25,000點關話咁易？港交所(00388)預期高見幾多？
    科網股繼續係大市焦點，升市功臣離不開騰訊(00700)，破頂之餘即市更升過5%，上望空間仲有幾多？美團點評(03690)同樣破頂，科網股真係有買貴冇買錯？
    中芯國際(00981)如入無人之境，股價即市升超過9%，係咪升到過晒龍？無貨仲追唔追得過？
    《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    3.On.cc東網
    https://www.youtube.com/user/ontvnews
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！