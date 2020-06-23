【fb直播】騰訊勁 港股難差？
2020年06月23日 16:24
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港股周二(23日)受到中美關係消息一時一樣拖累，大玩過山車，高低波幅逾700點，恒指最終收報24,907點，升396點。雖然南向港股通今日起暫停，但成交仍然破千億，大市向上動力係咪不俗？重上25,000點關話咁易？港交所(00388)預期高見幾多？
中芯國際(00981)如入無人之境，股價即市升超過9%，係咪升到過晒龍？無貨仲追唔追得過？
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