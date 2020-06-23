【深度解構】為何股市火熱　滙豐卻宣布大裁員？

綜合外國媒體報道，受累於疫情衝擊經濟，滙豐2020年盈利能力顯著低於2019年，今年貸款損失可能達到110億美元(約858億港元)。根據滙豐銀行今年2月首度宣布的重整計劃顯示，未來將合併私人銀行和理財業務，減縮歐洲股票業務，並縮小在美國的零售網絡，以減少45億美元(約351億港元)的年度成本。

分析指出，滙豐大幅裁員、縮減成本的目的，是想更着重在亞洲市場。該行這次裁員是指向盈利低的地區或虧損的部門，釋放出的資金將投入成長更快的亞洲市場，朝着該集團成為「亞洲樞紐」的目標前進。

外媒指出，滙豐雖然名義上是英國的，但從中受益甚微，從2019年，該行在香港賺了120億美元(約936億港元)，在亞洲地區賺了64億美元(約499億港元)，在歐洲卻是蝕了46億美元(約358億港元)。今年2月，該行關閉全英國27間門市，雖然聲稱與裁員計劃無關，但仍可看出客戶使用率下降的迹象。

事實上，滙豐在近期陷入政治風暴，加上疫情帶來損失，意味着未來無可避免會遭受成本緊縮，因而迎來大裁員。

【全球銀行也有裁員壓力】

其實，不只是滙豐，全球銀行業也有裁員壓力！在疫情期間，各國政府透過財政紓困來幫助企業和個人，銀行在其中扮演重要角色，它們延後貸款支付，向客戶發放政府支持的貸款。由於要面對更多客戶，疫情期間當然不是銀行裁員的時機。

然而，銀行業的成本壓力從未消失。即使因近期股市交易活動激增而獲益的銀行，也可能受長期經濟衝擊影響。舉例來說，德意志銀行雖然表示，2019年第4季業務增長勢頭將持續到2020年年初，但也發出警告，認為可能受經濟長期低迷的負面影響。

因此，分析師認為，所有銀行收入都將下降，不良貸款增加會侵蝕利潤；創紀錄的低利率也會壓低貸款利潤，投資市場肯定也會黯淡一陣子。金融機構Berenberg對38間歐美銀行進行的研究估計，2020年銀行業整體收入將下降8.5%，盈利將較預期低30%。銀行透過裁員降低成本來提高盈利是無可避免的。

銀行業除了面對利潤和成本壓力外，造成裁員還有一個因素，就是疫情後的環境對傳統銀行不利！在疫情期間，人們多轉向數碼網絡銀行，例如英國一家銀行就發現，其網絡銀行應用程式(App)每日下載量高達5,000次，反觀，各地分行每日只服務3,500位客人。

因此，分析認為，儘管大多數銀行承諾不在疫情期間裁員，但為了提升盈利能力，這些銀行仍勢必採取大規模成本縮減措施，故恢復裁員計劃只是遲早的事。

【下次大裁員是誰？】

誠然，滙豐非唯一一家公布大裁員的銀行，德意志銀行也指出，將在未來30個月內裁員1.2萬人，還啟動「自願退休」計劃。意大利最大銀行UniCredit在4月時與工會達成協議，預計在2023年前裁減5,200名意大利員工。

同樣在亞洲擁有重大業務、滙豐的競爭對手渣打近期承諾，不進行裁員計劃，並採取凍結人手措施，以保障在職員工的就業機會。

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