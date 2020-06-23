康城商場8月首階段開放　引入機械人處理顧客查詢

公司物業總監鄧智輝表示，第一階段開放商舖將以民為本，如超級市場、餐飲、醫務與家居用品等，其後再分階段開放時裝、鐘錶珠寶等商舖、及戲院與溜冰場等，估計到今年年底可開放大部分商戶。康城商場主要照顧區內居民，故商舖組合以民生餐飲為主，預計零售商戶僅佔約20至30%。

此外，康城商場將引入多種創新設施，如在商場內闢設運動區，也會設置提供視覺官能上的新科技等，而商場內將設有名為「康仔」、「城仔」的機械人，客戶可向機械人問路及查詢資訊，也備有向小朋友講故事的功能。

他指出，在2至4月份疫症高峰期時，商場生意無可避免受到打擊，但隨着疫情緩和，禁聚令的措施逐步放寬，5月開始市況已有好轉。而現時商場出租率約70%，並對商場租務具有信心。港鐵早前因應疫情，為部分商戶推出紓困措施，寬減一半租金，公司會視乎商戶情況，如有需要會繼續作出相應緩助。

港鐵物業發展方面，將軍澳日出康城第13期將於第3季推出，涉及單位約2,550伙，是自2005年推出的第2期後，伙數最多的一期。至於黃竹坑站第5、6期，則預計於明年初推出，該兩期共提供約1,800個單位。

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