西營盤物業連平台戶329萬拍出　大部分農地未獲承接

細價物業獲市場承接。環亞拍賣周二(23日)舉行拍賣會，推出39項物業，成功拍出3項物業，其中西營盤第三街56至72號福滿大廈低層連平台，建築面積230方呎，設平台60方呎，開價315萬港元，以329萬元拍出，成交呎價14,304元。同場灣仔道51、53及55號名豪樓低層D室，實用面積366方呎，開價460萬元，以495萬元拍出，成交呎價13,525元。

銅鑼灣糖街3號銅鑼灣商業大廈中層B3室，建築面積205方呎，由用家以開價290萬元投得，成交呎價14,146元。環亞拍賣區蘊聰表示，上述成交個案屬市價水平。

他又透露，拍賣前也錄得2宗成交，包括北角卑利瑪臺1號寶馬臺D座低層戶連車位，實用面積728方呎，成交價1,040萬元，較估值1,200萬元低160萬元或13%。而西貢蠔涌農地則以57萬元沽出，地段面積2,614方呎，呎價218元。

另外，該行周二推出多幅位於大埔、元朗及西貢的農地，惟大部分未獲出價承接。

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