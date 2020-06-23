見底了？世貿：今年或可避免經濟最糟糕情景

財經媒體彭博報道，世界貿易組織(WTO)對跨境商貿的悲觀情緒有所減輕，稱今年或可避免最糟糕的情景。不過，世貿也警告各地政府不應放鬆警惕。

世貿周二(23日)在網站上發布修訂後的貿易預期顯示，估計第一季全球商品貿易下降了3%，第二季下滑18.5%。

該組織4月初預測，今年商品貿易將大幅轉弱：樂觀情景下萎縮13%，悲觀情景下則大跌32%。雖然世貿將這預測區間維持不變，但認為出現悲觀情景的可能性有所下降，因按照該情景，第一和第二季的降幅會更大。

世貿又預期，明年全球貿易可能反彈5至20%，但遠非確定，取決於是否會掀起第二輪新冠疫情、經濟增速是否會弱於預期、貿易限制是否會普遍抬頭。若要經濟產出和貿易在2021年強勁反彈，財政、貨幣和貿易政策就要朝着同一個方向發力。

世貿稱，6月份貨櫃貨運與5月份相比出現了一定的反彈，1月5日至4月18日商業航班驟減74%，到6月中旬已經反彈了58%。該組織稱，今年首兩季經濟產出的下滑大多集中在服務業，例如餐飲招待、個人服務和娛樂產業。

該組織表示，雖然中國汽車銷量已從極端低位反彈，即2月按年暴跌79%後，5月攀升5%，惟5月西歐和美國的銷量依然顯著下滑。

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