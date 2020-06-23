滙豐：大部分重組均於香港以外進行　未見不尋常撤資

對於滙控重組計劃，他表示，未來集團將繼續投資於亞洲，包括香港在內，又指大部分重組均於香港以外進行。另方面，市場關注「港區國安法」立法對香港資金流影響，他指，近月未見不尋常的提款活動，縱有外幣兌換活動，但情況未見持續。

投資市場方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲表示，資金對美國股票資產的風險胃納有所提高。然而，封城及疫情肆虐對經濟造成影響，波動市況為投資者帶來挑戰，並傾向作出分散投資，料相關趨勢或會持續。他認為，投資者定期地投資，可緩和市場突如其來衝擊的影響，配合恒常儲蓄等習慣，有助實現長期財務目標。

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