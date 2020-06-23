滙豐：大部分重組均於香港以外進行 未見不尋常撤資
2020年06月23日 17:13
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滙豐控股(00005)亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷指，下半年外部環境仍具挑戰性，但受惠消費活動恢復，目前香港情況相對較好，儘管不良貸款率有所上升，但程度不顯著，目前毋須過分擔憂。
對於滙控重組計劃，他表示，未來集團將繼續投資於亞洲，包括香港在內，又指大部分重組均於香港以外進行。另方面，市場關注「港區國安法」立法對香港資金流影響，他指，近月未見不尋常的提款活動，縱有外幣兌換活動，但情況未見持續。
投資市場方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲表示，資金對美國股票資產的風險胃納有所提高。然而，封城及疫情肆虐對經濟造成影響，波動市況為投資者帶來挑戰，並傾向作出分散投資，料相關趨勢或會持續。他認為，投資者定期地投資，可緩和市場突如其來衝擊的影響，配合恒常儲蓄等習慣，有助實現長期財務目標。
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