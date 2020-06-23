英經濟谷底反彈　6月PMI升幅創紀錄

財經媒體彭博報道，伴隨一個先期活動指標的大幅攀升，英國經濟本月開始從新冠疫情造成的萎縮中反彈。

英國6月份IHS Markit綜合採購經理指數(PMI)從5月份的30回升到了47.6，雖然仍低於50的盛衰分界線，但月度升幅創出了1998年此項調查開始以來的最高紀錄。

英國首相約翰遜正在放鬆3月份開始實施的部分抗疫封鎖措施，因而使得經濟活動重新開始出現了回升。新冠疫情對經濟造成的傷害非常大。Markit預計，英國產值今年將會萎縮11.9%，2021年僅能恢復4.9%。

Markit首席商業經濟學家Chris Williamson說：「在經歷了4月份感受到的那種疫情對經濟立竿見影的衝擊後，如今經濟距離趨穩又近了一步，但是長期復甦前景依然存在高度的不確定性。」

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