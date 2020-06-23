調查：港人平均月儲7400元　逾半過去6個月憂財務負擔

滙豐就香港銀行用戶的個人理財狀況進行「FinFit」調查，香港整體FinFit Index得分為67分，結果顯示受訪者普遍自覺有為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理，未能把握機會增加回報。

調查指，香港受訪者平均每月儲蓄7,400港元，佔收入近三成。約六成的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。不過，少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，1/3受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

調查發現，香港銀行用戶普遍能夠做到量入為出。受訪者的每月平均基本開支為1.39萬元，約佔收入的53%。惟疫情持續令香港經濟承受下行壓力，55%的受訪者表示在過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。

HSBC FinFit Index主要探討香港銀行用戶的財務健康水平，調查範圍包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安，結果顯示，以100分為滿分，有關調查於今年3月份進行。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷指，港人分數仍屬於良好水平，反映港人對儲蓄持認真態度，但整體而言仍有大量改善空間，並應積極改善財務計劃，善用儲蓄爭取更大回報。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626