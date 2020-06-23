股王破頂：散戶博調整！瑞銀指較多資金買Put溝貨

現時市場上已有6隻騰訊認購證的行使價達700港元，其中一隻行使價700.07元的產品，周二錄4,600萬元成交額，成交不俗。不過，整體騰訊輪的交投按日稍為下跌，至16.3億元。另周二有43隻騰訊熊證被強制收回。

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，該行周二見到較多資金流入騰訊淡倉，博正股升至近500元的心理關口將回調，而不少資金揀選400元邊行使價的認沽證(Put輪)「溝貨」，但他提醒條款已開始變得過分價外，宜轉換行使價較高的選擇。另一邊廂，他觀察到持有騰訊好倉的投資者繼續食胡獲利，例如在一周前買入行使價420、430元騰訊認購證的投資者，周二沽出食胡大約獲利一倍。

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