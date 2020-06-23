時間近了！著名專家再預警：美元狂貶35%可能很快發生

外國傳媒報道，著名經濟專家、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員羅奇早前預測，美元兌主要貨幣可能出現史詩級大跌，幅度料達35%，時間可能是1至2年內、或更久。

不過，他最新「修訂」預警，估計美元大幅貶值情況可能「不久」就會發生！他「確實認為這會更早發生，而非更晚。」

羅奇表示，預計美元兌其他主要貨幣很快會貶值35%，理由是美國赤字上升而儲蓄不斷下降。他指，在新冠病毒大流行的時代，所有事情都以極快速度發展。他指，這將不是美元第一次大幅下跌，投資者要否擔心美元低迷，要看背景。

他指出，美國失業率今年初時徘徊約3.5%的50年低位，自3月份疫情爆發以來，美國經濟已大幅萎縮，數據顯示已有約4,900萬人失業。在推出史無前例的財政和貨幣政策應對舉措後，美國聯儲局的資產負債表規模已從今年初的4萬億美元，急增至約7.2萬億美元，這些急速變化的例子意味着外匯市場可能也發生同樣快速的改變。

羅奇說，如果投資者沒有做好準備，沒有進行對沖，沒有考慮可以利用的選擇是甚麼，則擔心也許是合理。對於外匯投資者來說，「歐元」可能是美元的替代選擇。他曾表示，人民幣可能被認為對投資者愈來愈有吸引力，但須取決於中國能否持續推進結構性改革。

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