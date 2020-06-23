內地山西及河北出現存戶集中提取存款

內地傳媒報道，山西陽泉市商業銀行上周二(16日)出現部分存戶集中提取存款，促使當地政府和金融監管機構、陽泉市商業銀行當日皆發出通告，其中，中國人民銀行(即中國央行)和中銀保監的陽泉分支部門都強調，陽泉市商業銀行經營正常，資金充裕，足額繳納了準備金，參加了存款保險，支付能力充足。

不過，山西陽泉市商業銀行於6月16日的儲戶擠兌持續約兩日仍未解決，根據內地網民的錄影顯示，陽泉副市長上周三(17日)下午說：「陽泉商行運行正常，資金充沛。」

報道指出，陽泉警方上周四(18日)發布通報顯示，已抓獲4名散布「陽泉商業銀行資金鏈斷開」、「陽泉商業銀行行長捲款跑了」等言論的該市網民。陽泉市商業銀行目前共有15個支行，遍布陽泉3區2縣。

另有網民稱，陽泉某縣級單位要求所有公務員在6月21日前，需到陽泉市商業銀行存款，存款額按職級而定。

此外，亦有報道指出，河北省保定望都縣保定銀行也出現儲戶提款擠兌。於6月20日晚，河北省保定市望都縣公安局在社群媒體發布「警情通報」，稱保定銀行破產消息不屬實，保定市互聯網信息辦公室亦發布，公安已嚴肅處置違法人員的消息。

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