【溫哥華置業】幫你供樓兼送超大露台！

加拿大素以高質生活見稱，其中一向是港人移民熱門之選的溫哥華，更風光旖旎、四季宜人。今期AP世界物業投資與加拿大頂尖地產開發商協平世博(Concord Pacific)合作，攜手呈獻4大溫哥華皇牌樓盤項目予大家選擇。發展商現正為全數項目提供前所未有的「首兩年幫你供一半按揭」優惠，當中大型樓盤項目Concord Brentwood，更同時免費送贈高達70%屋內實用面積露台。高質樓盤配吸引優惠，機會難逢，想置業溫哥華萬勿錯過。

【Concord Brentwood】

要數集團當地最矚目新盤，莫過於佔地26英畝的Concord Brentwood，位處本拿比市(Burnaby)北部區域Brentwood，由10幢樓宇組成，媲美香港的太古城，屬當地大型規劃社區項目。

Concord Brentwood最大特色，是發展商特意於每個單位，免費附設150至560呎不等的特大露台，透過獨特移動玻璃趟門設計，無縫連接室內外，予住戶欣賞山巒或內園景致。以一個室內實用面積745方呎單位為例，已贈送額外70%的538方呎露台，換言之共逾1,280方呎總面積可供使用，而樓價只計室內實用面積。

項目戶型涵蓋1至3房不等，室內實用面積介乎546方呎至1,265方呎，售價由61萬加元起，折合約港幣350萬元。在「首兩年幫你供一半」優惠下，以一個室內實用面積568方呎連250方呎露台單位計，買家首兩年月供僅875加元，但月租收入料可達2000加元，間接「塞錢落你袋」。

整個項目設計亦別出心裁，有佔地逾13英畝的公園，住戶可隨時享受這大片舒適綠化空間，心曠神怡；另全部單位均採用智能家居系統，寓科技於生活，絕對是崇尚生活品味人士的心水之選。

Brentwood近年迎來蛻變，又以當地110萬方呎大型購物中心Brentwood Town Centre，獲全球最大奢侈品牌LVMH收購翻新升級尤其矚目，勢將成為全北美洲頂級商場之一。Concord Brentwood住戶更只需要步行8分鐘，即可到達，盡情體驗便利購物生活樂趣。另外，由樓盤出發，行5分鐘又到Brentwood Skytrain Station，到Metrotown及Downtown分別僅10及18分鐘，前往溫哥華市中心(Downtown)更只要15分鐘，方便快捷。

【Picasso Collection at Galleria】

另一樓盤 ─ Galleria - Concord Gardens則位於大溫哥華區華人熟悉的列治文市(Richmond)，屬當地罕見混合規劃式項目，集住宅、商業及零售於一身，由5幢大廈所組成。其中，Picasso Collection at Galleria為第2期住宅發展項目，涵蓋1房至3房精選戶型，給予大家多元化選擇。單位面積介乎577方呎至1,193方呎，售價由加元55萬起，折合約港幣290萬元。

整個項目揉合了藝術及智能科技等嶄新元素，為住戶帶來全方位的新體驗，更與大温哥華區未來最大型文化藝術區Capstan Arts District相得益彰。Galleria設有約1.2萬方呎藝術設施場所，藉以啟發年輕一代藝術潛力，是藝術愛好者的投資選擇之一。此外，每個單位融入了智能科技，配備智能恒溫器，實用程度更勝一籌，令住戶享受高品質的舒適生活。

除了一系列完備設施，項目附近的No.3 Road黃金地段，交通四通八達、配套應有盡有。樓盤鄰近Skytrain Station，門口已是興建中的Capstan Way站，可輕鬆便捷前往溫哥華國際機場、英屬哥倫比亞大學(UBC)等地，直達溫哥華市中心亦僅20分鐘；而由項目出發，步行約15分鐘又即可到達大型購物中心Union Square Shopping Centre，食、買、玩源源不絕。

【Park George at Surrey】

至於智能公寓Park George at Surrey，顧名思義位處於卑詩省第二大人口城市素里市(Surrey)，是卑詩省政府致力打造的溫哥華新商業區(CBD)，結合敎育、零售、金融及醫療科技等領域人員先驅，匯聚專業人才。

素里市這個大溫哥華區中心地帶，除了有高科技園區 ─ 創新大道(Innovation Boulevard)外，更有望成為(溫哥華-西雅圖-波特蘭)高鐵選址，接通美國科技重鎮西雅圖，省卻3小時傳統車程，產生龐大經濟效益。至於市內現有的Skytrain Station，當中King George站更與Park George距離甚近，由樓盤出發，步行6分鐘即可直達，去溫哥華市中心僅約35分鐘，優越地段可見一斑。

此外，樓盤更毗鄰西門菲莎大學(Simon Fraser University) ─ 素里校園等國際著名高等學府，學術氣氛濃厚，足見素里市的卓越優勢。

Park George涵蓋1至3房精選戶型，面積介乎529方呎至1,697方呎，項目100% Wifi網絡全覆蓋、EV充電停車位等，自住投資兩相宜，售價僅43萬加元起，即折合約港幣247萬元。

除了以上3個項目，協平世博(Concord Pacific)在溫哥華市中心(Downtown)還有樓盤發售。此4大項目大部分料於2023年年初交樓，另外有少部分現樓可供選購。

與此同時，AP世界物業投資行政總裁莫佩雯(Paula)亦特意邀請協平世博(Concord Pacific)董事長Samson Hui詳談當地樓市走勢。他表示，以集團樓盤為例，溫哥華及多倫多最平每呎約800加元(折合約4840港元)，最貴則介乎1,600加元至2,000加元(折合約9,280港元至11,600港元)，較溫哥華市中心(Downtown)早年每呎800至900加元，高出最多90%。此外，多倫多每呎樓價已包含13%銷售稅(Harmonized Sales Tax / HST)，買家宜留意。

另外他教路置業貼士，指溫哥華及多倫多兩地各有特色，前者氣候宜人、環境舒適，並較多香港「富豪級」老闆聚居；後者則商業成分較重，又以工作或留學較合適。

【加籍、非加籍置業懶人包】

那麼持加拿大戶籍及非加籍人士(海外人士)，在按揭成數、稅項等事宜上又有何不同？加拿大按揭有限公司副總裁Frank Ngan表示，一般而言，銀行會審批80%按揭予加籍在港人士，非加籍的基本上則可至少獲65%樓按，遇上特殊情況甚至可見80%。

他又提到，大家原則上毋須飛往加拿大辦手續，在港可享受「一條龍」服務，又因兩地稅制相若，申請人僅遞交過去兩年報稅收入、銀行3至6個月月結單等證明文件便可。現時當地銀行按揭息率，普遍2.2厘至2.3厘，跟香港一樣有壓力測試，或需要提交香港信貸報告(TU)。

另他指要留意各省的買樓稅率（Non-Resident Speculation Tax)。海外人士在溫哥華或多倫多置業，須繳交分別20%或15%的稅項，但加籍人士一律毋須繳交此稅，僅要繳交土地轉讓稅(Land Transfer Tax)或物業轉讓稅(Property Transfer Tax)。稅收方面，以「非稅務居民」(加籍在港人士)來說，稅率最多25%，但可以投資物業的按揭利息、物業管理費、地稅等費用扣稅。

想了解更多加國樓市及行民資訊，可以在本周五至六(26及27日)，親臨觀塘敬業街55號皇延廣場29樓B室《AP世界物業展銷廳》，同場還有加拿大投資置業講座予大家參加。

【加拿大投資置業講座】

日期：2020年6月26日(星期五)

時間：5:30-7:30PM

地點：A P世界物業展銷廳

九龍東觀塘敬業街55號皇延廣場29樓B室

日期：2020年6月27日(星期六)

時間：11:00AM-7:30PM

地點：A P世界物業展銷廳

九龍東觀塘敬業街55號皇延廣場29樓B室

Whatsapp：+852 5428 7544