【零售浩劫】謝瑞麟：業務需長時間才能重返合理水平

謝指，疫情於5月開始緩和，放寬禁聚令後，港澳店舖人流有所改善，生意較4月錄輕微好轉，但來自遊客的生意受到很大影響，且本地多個婚禮取消、金價飆升，令足金需求減少。她認為國內市場情況相對較好，亦於5月見到報復性消費，相信是五一黃金周所致，惟至6月整體購物氣氛仍放緩，暫未能恢復至疫情前水平。集團未正面回應今年上半財年會否繼續虧損。

謝續指，珠寶行業生意恢復能力很慢，集團一直向業主爭取減租，雖然2、3月獲較多業主減租，但4、5月租金減幅有所收窄。她評論，港府推出的保就業計劃某程度能夠為集團提供幫助，惟租金佔零售商支出較高，需業主與租戶共度時艱，期望可按營業額抽成。

集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，集團每個財年平均約1/3店舖需要續租，早前市道轉差，續租時獲減租幅度達2成，但不足3成。謝補充，續租與否因應市場變化考慮，亦視乎能否向業主爭取合理租金，倘「計唔掂數」則將選擇不續租。另集團有申請保就業計劃。

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