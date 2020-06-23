證監會禁止朱麗華重投業界12個月

香港證監會禁止國信證券(香港)經紀前負責人員、董事兼交易部主管朱麗華重投業界，為期12個月，由周二(23日)起至2021年6月22日止。朱麗華涉在處理第三者存款時違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。

證監會發現，國信有職員於2013年向包括朱氏在內的高級管理層提出，該公司對第三者存款的內部監控存在缺失。然而，朱卻認為該事與她無關，亦沒有採取任何步驟來確保有關缺失已被糾正。她知而不行，使國信於關鍵時間內沒有在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面制定充分的內部監控措施。而國信的違規行為可歸因於朱麗華沒有履行作為負責員，及國信高級管理人員的職責。

證監會又指，朱氏亦不時從國信當時的交收部主管收到第三者存款的紀錄。國信為其客戶處理了大量第三者存款，與其宣稱不鼓勵第三者存款的政策不相符。即使國信所收取的第三者存款金額龐大，但朱卻沒有採取任何行動，亦沒有向其上級或國信的其他高級管理人員上報相關事宜。

朱氏身為開戶申請的批核人之一，亦沒有確保國信職員遵從有關客戶洗錢及恐怖分子資金籌集風險的評估程序，即沒有按照國信的合規手冊所規定將有關過程記錄在案。

證監會認為，朱的行為並不符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準。朱麗華曾就證監會決定提出覆核申請，上訴審裁處在周二批准她撤回覆核申請，並作出命令將訟費判給證監會。

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