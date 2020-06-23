唔止港人悲歌！南韓人首爾買唔起樓　單身家庭數目飆

南韓媒體報道，南韓政府上周三(17日)公布了房地產新政策，將首爾首都圈大部分地區列為限購、限貸地區，將可申請的樓按成數上限降至四到五成，導致手中沒有2億至3億韓圜(約100萬至200萬港元)現金卻需要買樓的人，很難在首都圈借按揭入市，令30至40歲需要買樓的當地人，普遍自嘲「看來政府根本不想讓我們買樓」。

就此，RealMeter在上周四(18日)公布民調顯示，執政黨共同民主黨的支持率下降0.9個百分點至41.4%，很大程度受到首都圈30至40歲群體的影響。

【單身家庭數目飆】

事實上，南韓單身一族也多！據官方統計顯示，當地2019年下半年單人家庭戶數目突破600萬大關，在5年內增加約100萬戶，無業者佔近四成，主要來自就業率較低的60歲以上族群。

南韓周二(23日)公布，2019年下半年各地區雙薪家庭及單人家庭就業動向調查，其中單人家庭數較去年增加25.1萬戶，較先前每年增加10萬戶左右的水平大幅提升，總數達603.9萬戶，按年增4.3%。官方指出，單人家庭大幅增加主要來自「未婚獨居的青年族群」及「喪偶的高齡族群」。

在逾600萬單人家庭中，39.2%無業，主要為就業率較低的60歲以上族群，單人家庭就業率較去年下降0.3個百分點。屬就業人口的單人家庭中，79.3%為受僱勞工，其中收入水平在200萬至300萬韓圜(約1.28萬至1.92萬港元)，佔比36%最多，100萬至200萬韓圜(約6,400至1.28萬港元)佔21.3%次之；100萬韓圜(約6,400港元)以下則佔11.7%。

與去年相比，收入在100萬至200萬韓圜佔比較去年下降3.3個百分點，300萬至400萬韓圜及400萬韓圜以上佔比則各上升1.7及0.9個百分點。

以年齡區分，50至64歲佔27.6%最多，其次為30至39歲的22.6%、40至49歲佔19.5%、15至29歲佔18.7%、65歲以上佔11.6%。

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