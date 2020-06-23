世界變了！疫情衍生新商機　手機App用途更廣泛

美國傳媒報道，疫情在全球掀起公共衛生危機，同時也帶來巨大「新商機」！為迎合辦公室復工後防疫和社交距離需求的新產品應運而生，從「發燒偵測器」到「辦公室平面規劃設計應用程式(App)」等包羅萬有。

【安檢系統】

報道指出，企業員工重返工作職位時，可能發覺公司入口像是機場安檢站。這正是電子安全行業中的外包安全管理領域創新公司Kastle Systems願景，最近該公司推出新冠肺炎病毒管理系統「KastleSafeSpaces」，員工下載App後，經比對符合進入辦公室資格，系統就會自動開啟大門，已填好健康問券者可直接走到快速通道接受體溫測量。最近被採檢出新冠病毒「陽性」的員工仍不得進入。

【健康通行證系統】

另一家以航空旅客生物辨識服務著稱的Clear公司，最近推出稱為「健康通行證」(Health Pass)系統，適用於辦公大樓、餐廳、零售場、郵輪和運動場館等處，運用臉部辨識技術確認員工身分，並檢查員工提供的症狀資料及確認的檢測結果，透過多層篩檢降低傳染風險、提升工作環境安全性。

【不必動手按電梯按鈕】

基於新冠肺炎病毒透過飛沫微粒可能附着在物體表面數小時、甚至數日，業界也研發各種技術降低這種感染風險。Kastle就着手修改一款App，不僅可自動打開辦公室門，還能讓員工呼叫電梯，並指明想去樓層，完全不必動手按電梯按鈕。

【加裝屏風或隔板】

辦公家具製造商Steelcase針對疫後辦公室內保持社交距離的需求，迅速推出平價及具彈性方案。該公司透露，現在僱主想要移除桌、椅，並加裝屏風或隔板。

【儲物櫃】

辦公室家具設計公司Herman Miller表示，辦公室儲物櫃現在銷情很旺，員工需要專屬儲物櫃放置私人用品，特別是個人防護裝備。

【員工領餐系統】

法國餐飲服務巨人Sodexo已開發稱為「Twelve」的App，讓員工預購咖啡和小食，並分散領餐地點。

【接觸史追蹤系統】

費城軟體商Microshare研發出一種不同的接觸史追蹤系統，運用原先用來追蹤輪椅、醫院病床所在位置的藍牙技術，搭配資料可傳上雲端的手環或徽章，來追蹤佩戴這些智能穿戴裝置的員工在辦公室和廠房內的行蹤。萬一發現員工染疫，可關閉他們最近出沒的特定區域，毋須為消毒而封閉整棟樓。

【新市場規模】

就此，市場研究公司IDC預測，在美國，職場接觸史追蹤技術不久將成為每年收入規模40億美元(約312億港元)的市場。

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