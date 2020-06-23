新股專輯：傳華夏視聽傳媒下周招股

新股趕半年結！據外媒報道，中國影視製作公司華夏視聽傳媒將於下周展開招股程序，計劃集資2億美元(約15.6億港元)。招商證券及麥格理為聯席保薦人。

華夏視聽傳媒除了影視製作外，亦經營中國傳媒大學南廣學院，以培訓娛樂行業人員，於2019年8月與英皇娛樂集團合作，推出明星工廠「英皇南廣演藝培訓班」。去年利潤1.94億元人民幣(下同)，按年增長30.7%；收入按年增長1.02倍至7.47億元，其中58.3%來自影視製作。

該公司曾出品2003年電視劇「胡軍版《天龍八部》」、2018年版《倚天屠龍記》等金庸改小說作品改編電視劇。另外，目前正在與英皇娛樂集團合作，製作網絡綜藝節目《超級實習生》。

集資所得將於投資製作影視作品；改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備；收購傳媒及藝術高等教育機；營運資金及其他一般企業用途。

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