【全球救市】西班牙央行倡盡快推經濟改革　料快見復甦

外媒報道，西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos周二(23日)表示，受新冠肺炎影響，西班牙經濟需要緊急改革來應對，包括讓較小型公司增長，以在歐洲有更大的競爭力。

他稱，應加快改革和實施，相信措施將對支出和投資產生正面的影響。他又補充，西班牙需要對養老金、勞工和住房等進行改革。

西班牙因應新型肺炎疫情而頒布的緊急狀態，持續3個月後於6月21日結束。他表示，在解除鎖定措施後，經濟活動已開始恢復。如果這種情況繼續下去，將在下半年取得更好表現。不過，他指目前仍存在相當大的不確定性，今年經濟可能收縮15%，預計在最佳情況下，西班牙第3季經濟按季增長16%，將是有史以來最大季度增長。

為了繼續支持企業，他表示，可能需要擴大1,000億歐元的國家支持信貸額度。

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