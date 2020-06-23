新股專輯：海普瑞藥業指採購政策助降銷售費用
2020年06月23日 19:04
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左起：董事會秘書兼副總經理步海華、副總經理李坦、董事長李鋰、總經理單宇、財務總監張斌
中國製藥及合同研發與製造外判(CMDO)服務商海普瑞藥業(09989)周三(24日)起招股，該公司董事長李鋰在網上記者會上表示，中國實施帶量採購政策後，有助降低公司銷售費用，單季淨利潤上升，變相利好公司表現，認為公司能發揮更大的成本優勢。
他預料，創新藥產品可於未來幾年開發成功，以保持公司競爭力。另外，現時正向中國藥監局申請一致性評價，再透過學術結合療效成果作推廣，擴大中國市場銷售份額。
該公司副董事長孫暄則指，合同開發與加工外判(CDMO)需求愈來愈高，認為日後將成為公司另一增長動力。
海普瑞下周二(30日)截止認購，每股招股價介乎18.4至20.6港元，發行約2.2億新H股，集資最多45.34億元。每手500股，入場費約10,403.79元，預期7月8日掛牌。
值得留意的是，該公司已於深圳證券交易所上市，股份編號為002399，其招股價上限較A股周二收市價24.66元人民幣，存有約23.84%折讓。