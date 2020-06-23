世界變了！調查指疫情讓消費者更偏愛「本地製造」

雖然全球新冠肺炎疫情正在紓緩，但病毒傳播的不確定性依然存在，外國媒體報道，市場研究公司Kantar表示，現在有1/3的全球消費者擔心從國外運來的產品可能會帶來安全隱患。

調查顯示，有47%消費者表示，他們不太願意購買美國和中國的商品，尤其來自南非，南韓，尼日利亞和法國的人們最害怕購買從中國和美國進口的商品，他們覺得這些商品具有風險。

另外，全世界有65%消費者喜歡從國內購買商品和服務，其中1/4的人認為品牌應將生產線帶回自己的國家。

調查發現，中國消費者是「本地購買」的最大擁護者，中國87%的受訪者表示，他們偏愛本地生產的商品，而意大利人中有81%，南韓人中則有76%。

分析認為，消費者的行為發生了變化。美國心理學會和消費者心理學協會會員Peter Noel Murray認為，在正常情況下，消費者行為是由人們與購買產品相關的情感最終利益驅動的，然而，決策過程因疫情起了變化，其中涉及權衡購買風險和其他與之相關的風險。

Murray預計，這將影響人們的廣泛行為，並且將伴隨一段時間。

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