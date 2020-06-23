AEON信貸3個月少賺近三成　信用卡簽帳驟降

集團表示，由於顧客消費顯著下降，期內的信用卡購物簽帳銷售和信用卡現金透支銷售分別按年下降13%和28.5%。集團的利息收入由截至2019年5月31日止首3個月的2.83億元，減少9%至2.58億元。

集團預期，在沒有徹底的解決方案來阻止新型冠狀病毒的傳播前及繼續限制跨境旅行，世界主要經濟活動不可能於未來幾個月有重大復甦迹象。與此同時，香港的社會動盪尚未完全消散，經濟於本年餘下時間不可避免地會進一步惡化，從而對集團的收入帶來下行壓力。由於預計失業率也將攀升，這將持續加劇惡化集團的資產質素，從而導致更高程度的減值虧損及減值準備。因此，集團的財務表現於本財政年度餘下時間將面臨巨大挑戰。

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