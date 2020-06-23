向世界錢進：土生土長港男移居印尼　有乜感想？

東南亞國家印尼的人口排名世界第四，近年經濟正以高速增長，並成功吸引世界各地資金流入。精明的香港人要坐上這輛高速經濟列車，兼搶先在當地掘金，不妨先看看港人在印尼的生活體驗。在香港土生土長的游錦安(Andrew)，兩年前被公司委派到印尼工作，逐步感受這個新興國家與香港的差異。

在跨國科技公司工作的Andrew，亦是香港印度尼西亞商會會董。儘管他本身是印尼華僑，但也是直至2018年被委派過去工作，才正式在印尼工作和生活：「過往都有回印尼探親，但工作還是第一次。我來之前只懂很少印尼文，過來後亦遇上文化衝擊，所以都需要一段適應期。」

而在印尼工作後，他認識到同樣是印尼華僑的未婚妻，兩人預定明年初結婚，共諧連理。

【辦事效率不及香港】

談及印尼的生活，他指首都雅加達是大城市，愈來愈國際化，生活方式與香港相差不遠。不過，當地經常塞車，幸而他住在核心商業區(CBD)內的一個單位，半小時內可以由住所抵達辦公室。另外，現時雅加達的地鐵只有一條路線，暫時地域覆蓋不廣泛。然而，來這裏工作的外國人亦少搭公共交通工具，較多是透過網約車出行。

印尼在生活便利上不及香港。他感受到不論是當地人的辦事效率、生活節奏如食飯以至找人維修、領取車牌等，皆及不上香港的效率。也許，印尼人予人的感覺較溫文，與香港人普遍說話做事較快較急有分別。

物價方面，一般人以為東南亞國家的消費水平定必遠較香港低，但並不盡然。他認為在印尼生活，生活費不會省很多，或者與他居住在CBD內，且極少吃街邊的東西有關。他較常到超市買食材或外出到餐廳用膳，價錢大概較香港便宜10至15%。這裏除了印尼菜，也有西餐、中菜、日本菜等不同餐廳選擇，亦有不賣豬肉的清真中菜館。不過，印尼的水費和電費較香港貴，例如他一個人住兩房單位，平均每月水費和電費合共逾千港元。

公餘時，他喜歡在印尼探索不同的畫廊和餐廳，印尼有很多美麗的外島，有「萬島之國」美譽，可悠閒寫意地度過一個周末。

這裏的私家醫院收費較香港便宜一點。而外國人子女較難入讀當地公立學校，但印尼已有愈來愈多優質的國際學校可供選擇。

【千三呎單位售300萬】

至於樓價，他舉例一個三房新樓住宅單位，面積1,300至1,500方呎，售約300萬至500萬港元。另在印尼租樓較香港便宜，但租金與其他東南亞國家比較則不算低。例如在雅加達租一個兩房或三房單位，月租約2,000至3,000美元(約1.56萬至2.34萬港元)，較泰國首都曼谷高。不過，如果住在遠離市中心的郊區，租金會便宜不少。

印尼有超過2.6億人口，而且是年輕的勞動力，當地工人月薪較低，約2,000港元，故一直吸引不少外商來印尼設廠。而當地剛畢業的大學生入職薪酬平均為5,000至6,000港元。這裏的個人入息稅稅率可達三成，遠高於香港。

【店舖甲廈租金平2/3】

另外，印尼近年愈趨電子化，智能電話普及率高，互聯網、資訊科技等亦發展迅速，愈來愈適合創業。零售店舖、甲級寫字樓的租金，則大概是香港的1/3，同樣為營商提供較有利的環境。

在印尼做生意有其優勢，但也有一些地方要注意。印尼有近九成人口是穆斯林，信奉伊斯蘭教，而每逢伊斯蘭曆的第九個月是齋戒月，信徒在這月每天日出至日落期間要禁食，晚上要禮拜，公司管理層應對員工多點體貼，了解員工的需要。另外，印尼很重視周日的家庭日，當日不會有任何工作上的應酬。

【疫情肆虐 首季經濟仍有3%增長】

印尼是東南亞最大經濟體，近年經濟增長均徘徊5%，相對很多歐美國家，增長速度可謂飛快。然而，受新冠肺炎疫情影響，該國央行近日宣布今年第3次減息，下調0.25厘至4.25厘，並預計未來仍有0.25厘的減息空間。

印尼央行亦將今年經濟增長預測，由原先增長2.3%，下修到0.9至1.9%，預計明年經濟增長為5%至6%。央行預期，倘經濟封鎖措施逐步解除，當地經濟有望由下季開始反彈。

早前印尼政府更警告在最壞情況下，當地經濟今年將出現萎縮。在今年首季，印尼的國內生產總值仍有2.97%增長。

【「似15年前的中國」】

不過，生活和工作在印尼的Andrew，依然看好印尼未來的經濟發展潛力，特別是隨着科技普及，電商等生意潛力不小：「我相信印尼是15年前的中國！」

另外，美國人力資源諮詢公司美世早前公布「2020年生活成本調查」，衡量各國住宿費及當地商品及服務價格，香港連續第三年排第一，土庫曼首都阿什哈巴德排第二，日本首都東京排第三，第四至第七位依次為瑞士蘇黎世、新加坡、紐約、以及上海。至於印尼雅加達升19位，至第86位。

【傳統蠟染布料 深獲港人歡心】

同樣在香港出生和長大的香港印度尼西亞商會副會董劉惠盈(Linda)，亦因工作需要而要不時往返香港、內地、和印尼。

她稱很喜歡印尼的文化、美食、服裝：「特別是服裝，我喜歡傳統蠟染(Batik)布料，會自己購買布料，自行設計如何裁，再找當地裁縫度身訂造。」

理由是布料上的獨特花紋要完美地接駁，需要來自有這些布料地方如印尼或馬來西亞的裁縫才懂。至於真正的Batik，是純綿或絲綢，使用天然染料染，而布料花紋的設計並不隨意，而是有規律。

她也認為，印尼人很風趣友善，當地亦以豐富的自然資源聞名。隨着印尼基建投資增加，相信經濟將穩步增長。

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