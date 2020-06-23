集團業績大幅倒退主要由於受新型冠狀病毒肺炎的不利影響，在全球爆發流行病的情況下，消費意欲疲弱，導致集團銷售額減少；2019年同期，有一筆由收購產生的一次性會計收益約2.09億元，但期內並沒有有關收益。

董事會估計，期內營業額將按年減少介乎20至30%。儘管經營環境困難，自今年5月起，董事會已留意到銷售訂單回升及消費意欲改善。此外，集團的流動資金仍然充沛。董事會估計，集團於6月30日的現金及現金等價物將不少於30億元，而於2019年12月31日則約為18億元。

集團將密切監察市況及新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，並將專注於充分利用本年度餘下時間的現有產能，以提高集團的盈利能力及增強財務穩定性。

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