「疫」市提速！專家估最快「明年」全球無現金化

近年雖然電子支付崛起，但不少商戶仍然通常以現金交易。不過，新冠肺炎爆發，由於接觸現金甚或讀卡器都可能會增加病毒傳播風險，商戶以至政府紛紛鼓勵人們減少使用現金，加速市場去現金化的過程，而且相信這個轉變在疫情結束後仍會持續。

聯儲局資料顯示，美國2018年扣帳卡首次打低現金，成為人們首要支付工具。隨着疫情擴散，美國一些地方的商戶甚至嘗試禁止使用現金，原因是現金不衞生。同時，流動支付的使用急升，因人們認為用手機進行支付較安全，只要將銀行戶口或信用卡與手機連接，便能透過手機支付，毋須接觸現金或任何按鈕。

【英櫃員機用量挫六成】

流動支付市場研究機構Crone Consulting行政總裁克龍料，非接觸式支付在商店等交易比率將因此擴10至20%，個人對個人支付服務如PayPal、Venmo和Zelle預料亦會受惠。

英國政府亦鼓勵人們採用毋須接觸的支付方式，減少使用現金。人們減少使用現金下，經營英國櫃員機網絡的Link數據顯示，在英國封鎖初期，櫃員機的交易量按年急跌62%。

Link行政總裁豪厄爾斯表示，雖然隨着英國重啟經濟，櫃員機的交易量回升，但相信不會大幅反彈，最終交易量仍會較之前跌約30至40%，許多消費者正在學習怎麼使用電子支付。

低消費地方用卡大增

許多其他歐洲國家都有類似的趨勢，即現金使用率急跌。當中，德國雖是歐洲金融中心之一，卻是發達國中使用信用卡或扣帳卡比率最低的地方之一，但疫情下當地愈來愈多商戶容許甚至鼓勵消費者用卡交易，連鎖超市Edeka於4月時表示，非現金交易近周急升30%。

歐洲電子支付服務平台SumUp表示，截至4月5日的一周，仍能做外賣生意的咖啡店用卡交易急升35%，即使是在報攤這類一般消費僅數歐元且多以現金交易的地方，用卡交易亦急升40%。

曾協助業界檢討現金未來發展的銀行家Natalie Ceeney指，社會走向無現金化似乎是市場共識，但要每一個人都改變支付習慣並非易事，去年的檢討結果顯示這或需要10至15年才完成，但如今疫情令這個改變加速，可能明年達成。

【新趨勢或降商界成本】

受鎖國影響的行業多是傳統上較依賴現金支付的，如零售、餐廳和旅遊，即使這些行業經濟重啟後重新營業，銀行業料現金交易將減少。

事實上，經濟師向來推崇無現金社會，認為可降低商界成本、成為管理經濟的新工具，以及堵塞逃稅和打擊洗黑錢等；批評者則認為這會削弱私隱，及給予政府過大權力等；央行則憂慮失去貨幣供應的控制權，被電子平台如Facebook(Fb)取代。

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