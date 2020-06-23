新盤UPDATES：將軍澳大型項目認購登記持續上升

購買力聚焦新盤市場，將軍澳日出康城大型項目落實本周六開售，認購登記數字持續上升，反映市場需求殷切。

●日出康城SEA TO SKY落實本周六開售462伙

長實地產投資董事郭子威稱，首輪銷售單位的價單市值近60億元，包括201伙兩房、246伙三房及15伙四房。當中折實售價由642.8萬元起，呎價由13,648元起，海景三房戶折實售價則由1,027.1萬元起。

●迎海複式花園戶售6298萬 呎價逾2萬創同類新高

●深水灣徑8號大宅約1.75億元沽出

南豐集團等發展的港島南區深水灣徑8號，售出2座6樓D單位，實用面積2,865方呎，售價約1.75億港元，呎價61,082元。項目暫時售出10個單位，套現約28.4億元。

●何文田128 WATERLOO首批擬推至少50伙

他透露，集團仍有3個發展項目，其中兩個位於元朗，地盤面積共涉8萬方呎；而上水馬適路項目地盤則有11萬方呎。

俊和物業發展高級經理梁志輝指出，128 WATERLOO提供110伙，間隔一至四房，實用面積300多至約1,200方呎，主打實用面積500多方呎兩房戶，佔整體約50%。

●巴丙頓山連平台特色戶呎售3.25萬元

新鴻基地產（00016）旗下西半山巴丙頓山，售出1樓B室特色戶，實用面積622方呎，平台面積121方呎，以2,021.51萬元售出，呎價32,500元。

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