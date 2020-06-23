世紀金花發盈警
2020年06月23日 20:35
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世紀金花(00162)發盈警，預期截至2020年3月31日止年度將錄得股東應佔虧損約11.85億元人民幣(下同)，相比之下，截至2019年3月31日止年度錄得股東應佔虧損2.61億元。
虧損擴大主要因為收益減少約39%，由於新冠病毒疫情導致中國零售市場放緩，及新開設購物中心及市場之電子商務渠道導致業務分流；自2020年初爆發疫情以來，中國經濟增長放緩導致商譽減值撥備約4.7億元，防疫措施令公眾改變了購物習慣，導致業務營運遭受重大影響，預期需要一段時間方會完全恢復；貿易及其他應收款項的預期信貸虧損撥備增加約5.88億元，為就應收第三方(一家預付卡管理公司)款項之預期信貸虧損增加撥備。
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