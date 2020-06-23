騰訊旗下有份！內地展開新一輪整改網絡直播平台行動

監管機構點到的直播平台包括字節跳動的西瓜視頻，以及由騰訊支持的公司營運之3個應用程序──嗶哩嗶哩、虎牙直播和鬥魚直播。中國網信辦周二(23日)在網站上公告稱，對相關平台分別採取停止主要頻道內容更新、暫停新用戶註冊、限期整改、責成平台處理相關責任人等處置措施，並將部分違規網絡主播納入跨平台禁播黑名單。網易的CC直播和百度的全民小視頻也被點名。

隨着中國互聯網巨頭正在加深對內容的涉獵，並且用戶數量成長到數億，中國政府正加大對他們的審查。過去幾年以來，尤其是直播平台迅猛發展，從嗶哩嗶哩到鬥魚等平台已成為活躍的社交媒體論壇，已經滲透到城市之外和鄉村，從而使通訊的爆炸性增長愈來愈難以監控。這繼而造就了愈來愈多的網上影響者，並吸引了數百萬的追隨者。

目前尚不清楚暫停包括哪些內容。虎牙直播和鬥魚直播將內容劃分為遊戲或娛樂等頻道，它們都在其應用程序的主要推薦部分發布內容，自周二以來一直「暫停更新」，但沒有詳細說明。百度、嗶哩嗶哩、字節跳動、虎牙、網易和鬥魚的代表沒有立即回應置評請求。

國家網信辦周二表示，對國內31家主要網絡直播平台的內容生態進行全面巡查後作出了處罰。

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